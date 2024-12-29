الأحد 29 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

ليدي جاجا تتعاون مع بيجي جو

ليدي جاجا وبيجي جو،
ليدي جاجا وبيجي جو، فيتو

ليدي جاجا، ذكرت تقارير صحفية، أن ليدي جاجا، تعاونت مع، بيجي جو، في إنتاج أغنيتين خلال جلسات عمل جمعت بينهم في عام 2023.

وأوضحت التقارير، أن الأغنية الأولى مكهربة مع جوقة جذابة، والأغنية الثانية أكثر صقلًا، وروحانية، وسريالية، مع إيقاعات أخف وأوتار سماوية.

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وأشارت التقارير، أنه من غير المؤكد ما إذا كانت جاجا ستستخدم أي من الأغنيتين في ألبومها الجديد، أم أن بيجي جو ستستخدمها في مشروع منفصل خاص بها.

متحف اللوفر يحتفل بألبوم ليدي جاجا بهذه الطريقة

 قامت الصفحة الرسمية لمتحف اللوفر، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بتحديث صورة الملف الشخصي، تكريمًا لألبوم المغنية الأمريكية ليدي جاجا الجديد، "Harlequin".

 

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متحف اللوفر يحتفل بألبوم ليدي جاجا بهذه الطريقة

 

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