تفاصيل جديدة بشأن تحطم طائرة كوريا الجنوبية.. 120 قتيلًا حصيلة أولية للضحايا.. والاصطدام بسرب طيور وتعطل العجلات وراء الحادث

كشفت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مرعبة سبقت حادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية في مطار موان.

عدد ضحايا حادث تحطم طائرة كرويا الجنوبية

وأفادت السلطات الكورية، حسب الوكالة، بأن الحادث أسفر عن سقوط 120 قتيلًا في حصيلة غير نهائية حتى الآن.

مشاهد مأساوية توضح الحادث

وتظهر اللقطات فقدان السيطرة على الطائرة التي انزلقت على المدرج بسرعة كبيرة قبل ارتطامها بأحد جدران مدرج المطار، بينما رجحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون الحادث ناجما عن اصطدامها بطائر أو سرب طيور بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

اصطدام بطيور وتعطل العجلات

وقال لي جيونج-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحفي: إن سبب الحادث هو الاصطدام بطيور بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية، ومع ذلك، سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".

وأشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أنه تم إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.

ونقلت "يونهاب" عن السلطات قولها: إن الحادث قد يكون حصل أثناء محاولة الهبوط الثانية دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل العجلات.

عند الهبوط فشلت الطائرة في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسمها لأضرار بعد اصطدامها بهيكل في نهاية المطار مما أدى إلى نشوب الحريق.

وقدمت شركة "جيجو" الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهّدت بذل كل ما بوسعها للمساعدة إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لها أثناء هبوطها في مطار جنوبي غرب البلاد وعلى متنها 181 شخصًا.

وقالت الشركة في بيان: "نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كل ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدم اعتذارنا الصادق عن تسببنا بقلق".

ورجّحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون حادث تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غرب البلاد، اليوم الأحد، ناجما عن اصطدامها بسرب طيور بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

وخلال هبوط الطائرة التابعة لشركة جيجو إير عائدة من تايلاند، انحرفت عن المدرج وتحطمت في مطار موان الدولي جنوب البلاد، بينما نجا حتى الآن شخصان.

وتمكنت فرق الإطفاء من انتشال شخصين على قيد الحياة أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم.

بينما رجحت إدارة الإطفاء أن تكون غالبية المسافرين الباقين قد لقوا حتفهم.

الطيور ورداءة الطقس

من جهتها، أعلنت وزارة النقل أن المحققين يبحثون عن سبب هذه المأساة التي أودت بحياة العشرات.

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، إن مواطنين اثنين من تايلاند كانا على متن الطائرة المنكوبة.

وطالب الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشون سانج موك، ببذل كل الجهود الممكنة في عمليات الإنقاذ بعد تحطم طائرة بمطار موان، كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ بشأن حادث تحطم الطائرة.

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