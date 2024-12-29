بيونسيه تعلن موعد جولتها الغنائية الجديدة

بيونسيه ، ذكرت تقارير صحفية، أن النجمة بيونسيه، ستعلن عن جولتها الغنائية في التاسع من يناير ٢٠٢٥، على أن يتم طرح تذاكر الجولة للبيع في 14 يناير.

بيونسيه تطلق ماركة جديدة للمشروبات الكحولية

وأعلنت النجمة وسيدة الأعمال بيونسيه، عن إطلاقها، علامة تجارية جديدة، خاصة بالمشروبات الكحولية.

ونشرت بيونسيه، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور لمشروباتها الكحولية الجديدة، التي ستحمل اسم،‘SIR DAVIS.

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