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ثقافة وفنون

بيونسيه تروج لماركتها الجديدة من المشروبات الكحولية بجلسة تصوير

بيونسيه، فيتو
بيونسيه، فيتو

بيونسيه، روجت النجمة وسيدة الأعمال بيونسيه، لماركتها الجديد من المشروبات الروحية ‘SIR DAVIS، عبر جلسة تصوير لصالح مجلة GQ الشهيرة.

وظهرت بيونسيه، خلال جلسة التصوير، بأكثر من فستان، وتسريحة شعر، أظهروا جمالها وأناقتها.

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بيونسيه تطلق ماركة جديدة للمشروبات الكحولية 

وأعلنت النجمة وسيدة الأعمال بيونسيه، عن إطلاقها، علامة تجارية جديدة، خاصة بالمشروبات الكحولية.

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ونشرت بيونسيه، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور لمشروباتها الكحولية الجديدة، التي ستحمل اسم،‘SIR DAVIS.

 

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كامالا هاريس تحصل على حقوق استخدام أغنية بيونسيه

في سياق متصل، تبرعت المغنية الأمريكية، بيونسيه بـ 4 ملايين دولار، لحملة كامالا هاريس الانتخابية لرئاسة أمريكا، وذلك بعد إعلان دعمها الرسمي هي وزوجها لكامالا في الانتخابات الأمريكية القادمة.

وكانت النجمة الأمريكية بيونسيه، منحت مؤخرا الإذن لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، التي أصبحت المرشحة الرئاسية لانتخابات 2024، لاستخدام أغنيتها «فريدوم» (Freedom) طوال فترة حملتها الانتخابية.

بيونسيه تتبرع بـ 4 ملايين دولار لحملة كامالا هاريس الانتخابية

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