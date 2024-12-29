حصاد هيئة الكتاب 2024.. أصدرت 500 عنوان في جميع فروع المعرفة.. دخلت على خط التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. وطرحت مبادرات ومشروعات عدة مع مؤسسات رسمية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال العام العام المنقضي نحو 500 عنوان في كافة فروع المعرفة منها أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني، مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربية، والمقالات والخطب والأحاديث، وفي محبة يعقوب الشاروني، وقراءات في كتابة يوسف إدريس، وكتاب الأغاني، وفجر الضمير، وموسوعة مصر القديمة، والثقافة طوق نجاة، وأبو الهول، والقاهرة شوارع وحكايات، والجولة العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973، ومن أدب التمثيل الغربي، وفن النحت الملكي في مصر القديمة عصر الدولة الوسطى، والاستراتيجية والأمن القومي وجهان لعملة واحدة، وحرب أكتوبر 1973 بين الحقائق والأكاذيب.

وللأطفال، أصدرت الهيئة مجموعة كبيرة من المؤلفات من بينها، أجمل حكاياتنا العربية، زهرة السعادة، حكايات ايسوب الثعلب المكار، البخلاء للجاحظ، عسل ونار، الصحاري المصرية، نقطة سواء، صندوق الحكايات، في بيتنا قطة، حجرة الساحرات، قصتي، احترس يا عمر، كما أصدرت الهيئة مجلات، عالم الكتاب، أدب ونقد، علم النفس، إبداع، فنون، العلم والحياة، الفكر المعاصر، فصول.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

ومن بين إصدارات سلسلة «ما» صدر كتاب «ما القانون»، و«ما الذكاء الاصطناعي»، و«ما التكنولوجيا»، و«ما الدستور» وغيرها من الإصدارات، استأنفت الهيئة إصدار ذخائر سلاسل الهيئة التي سبقت وتعطلت مثل «الألف كتاب الثاني»، وسلسلة «أدباء القرن العشرين»، إلى جانب استحداث سلاسل جديدة مثل سلسلة«عقول»، وسلسلة «ديوان الشعر المصري» التي نفدت الطبعة الأولى منها، وسلسلة «حكايات النصر»، ونشر أعمال لكبار المفكرين المصريين.

الدورة 55 لمعرض الكتاب

وشهدت الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي أقيمت في يناير 2024، نجاحًا كبيرًا، حيث أقيمت تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وحلّت مملكة النرويج ضيف شرف عليها، تم اختيار اسم العالم المصري الدكتور سليم حسن، والكاتب يعقوب الشارونى، شخصيتى المعرض ومعرض كتاب الطفل، وبلغ عدد زوار المعرض هذا العام أكثر من 5 مليون زائر، وأسهم البرنامج الثقافي للمعرض في إنجاح هذه الدورة المميزة والفارقة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أقيم برنامج الفعاليات الثقافية في 7 قاعات، وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل، ومسرحين للنشاط الفني، فاحتوت قاعاته على الكثير من اللقاءات التي شاركت فيها شخصيات بارزة.

وحرصت الهيئة من خلال الدورة 55 على تحقيق رؤية مصر 2030، في الشراكات المؤسسية والمجتمعية حيث واصلت للدورة الثانية على التوالي، تقديم مبادرات ومشروعات عدة مع مؤسسات رسمية، مثل: «دوي» مع المجلس القومي للمرأة، «وعي» مع وزارة التضامن الاجتماعي، والاحتفاء بإصدار 200 عنوان من مشروع «رؤية- رؤية للنشء» مع وزارة الأوقاف، كما أنه شهد مشاركة 94 وزارة ومؤسسة مصرية وعربية.

كما تم إقامة جناح لدور النشر الناشئة المتقدمة ولم تستوف شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، حيث ضم الجناح مجموعة كبيرة من دور النشر الجديدة التي تقدمت بطلب المشاركة، كما أعلن اتحاد الناشرين العرب عن مبادرة من أعضائه، تحت شعار «الجميع يقرأ» في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ «55»، وذلك بمنح خصومات تصل إلى 50% وأكثر للقراء والهيئات والمؤسسات الثقافية.

واستحدث المعرض في دورته الـ55 محور «مؤتمر اليوم الواحد»، الذي ضم 5 مؤتمرات، كما احتفى المعرض بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة، وتعاقدت الهيئة مع شركة "إيزي كاش" للدفع الإلكتروني، لتحصيل المستحقات المالية الخاصة بدور النشر والناشرين المصريين والأجانب بماكينات الدفع الإلكتروني، وتطبيق التجار باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) وإصدار وتفعيل وشحن محفظة "إيزي كاش" الإلكترونية للأفراد، وكارت "إيزي كاش" مسبق الدفع للزائرين والمشاركين.

معرض أبو ظبي للكتاب

وحلت جمهورية مصر العربية، كأول دولة عربية "ضيف شرف" في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، خلال الدورة 33، واختارت إدارة المعرض الشخصية المحورية "الأديب العالمي نجيب محفوظ"، وصُمم الجناح بشكل يبرز عراقة وتاريخ مصر، وشاركت قطاعات الوزارة ممثلة في: "الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي للترجمة، قطاع الفنون التشكيلية، صندوق التنمية الثقافية"، كما شاركت مصر في هذا الحدث الثقافي بمجموعة كبيرة من أبرز إصداراتها، ومستنسخات فنية وتاريخية وتراثية.

وشاركت مصر في العديد من معارض الكتب الدولية، منها "فرانكفورت الدولي للكتاب،عمان للكتاب بالمملكة الأردنية الهاشمية، الشارقة الدولي للكتاب، الكويت الدولي للكتاب، الجزائر للكتاب، أسبوع الطفل الثقافي بالمملكة العربية السعودية، الدوحة الدولي للكتاب، وغيرهم.

ونظمت هيئة وشاركت في 45 معرضا للكتاب محليا منها "بورسعيد، رأس البر، السويس، دمنهور، فيصل الرمضاني، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض التي شاركت فيها الهيئة مع مؤسسات مختلفة من بينها "أسيوط في جامعة الأزهر، ومعرض الحديقة الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، ومعرض جامعة أكتوبر الحديثة، ومعرض الشيخ زايد لكتب الطفل، ومعرض الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ومعرض مكتبة الإسكندرية، ومعرض نادي طلعب حرب، ومعرض طحانوب، ومعرض نقابة الصحفيين، ومعرض أكاديمية ناصر العسكرية، ومعرض جامعة السادات".

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