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شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025

شروط الالتحاق بمعهد
شروط الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2025

التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025، تعقد وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025 "الدفعة الحادية عشرة".

الإعلان عن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 

وينظم المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوي وسط حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاوني الأمن  للكشف عن الشروط وإجراءات التقديم فى معهد معاوني الأمن الدفعة الجديدة ومواعيد التقديم وأماكن سحب الملفات.

ومن أبرز شروط التقديم فى معهد معاونى الأمن 2025؛ أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد على 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

الإعلان عن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025

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كما تضمنت شروط التقديم فى معهد معاونى الأمن 2025؛ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

كما تضمنت شروط التقديم فى معهد معاونى الأمن 2025 ؛ يجب ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها، وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

كما تضمنت شروط التقديم فى معهد معاونى الأمن 2025، ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وألا يكون مجندا بالقوات المسلحة، أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

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