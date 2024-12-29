الأحد 29 ديسمبر 2024
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رياضة

موعد عودة الأهلي للمران في التتش

ملعب التتش
ملعب التتش

تلقى الجهاز الفني للاهلي بقيادة مارسيل كولر تأكيدات بالعودة للمران على ملعب التتش بالجزيرة عقب العودة من الجزائر بعد خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل حيث يتدرب الأهلي فى الوقت الحالي على ملعب النادي بمدينة نصر بسبب إصلاحات ملعب التتش والتى بدأت مؤخرًا.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة إنبي غد الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 


تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة إنبي 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري وعمر كمال عبد الواحد 

الوسط: مروان عطية ومحمد مجدى أفشة وأكرم توفيق 

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي 

 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي المحدد لها غدًا.

يختتم اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادا لمواجهة إنبي غد الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي مؤخرًا على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء غد الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

فريق الكرة بالاهلي
فريق الكرة بالاهلي

حدد الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج إعداد الفريق لرحلة الجزائر التي تبدأ الاربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل حيث يتدرب الاهلي صباحا يوم الاربعاء وتتوجه بعدها البعثة الى الجزائر على ان يكتفي الفريق بخوض مران وحيد على ملعب المباراة مساء الخميس المقبل.

 

حرص طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الاهلي والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجمعة المقبل على التواصل مع سفارة مصر فى الجزائر من أجل ترتيب كافة الامور المتعلقة برحلة بطل أفريقيا لخوض مباراة الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعا بدوري ابطال افريقيا.

 

مجلس الاهلي يجتمع عصر اليوم 

كما يجتمع مجلس ادارة النادي الاهلي في الرابعة عصر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الرياضية والادارية والتي يأتي على رأسها مناقشة ازمة عقوبة محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي الاهلي والتى صدرت امس وتمثلت فى حرمانه من ممارسة النشاط الرياضى لمدة 3 شهور كما يناقش المجلس ملف ستادا الاهلي الجديد وذلك قبل الاجتماع عقب جلسة اليوم مع شركة الأهلي للمنشأت الرياضية.

 


 

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