هدف لاعب الأهلي الأفضل بالجولة السادسة للدوري (فيديو)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار هدف يحيى عطية الله لاعب الأهلى فى شباك فريق المصرى كأفضل هدف فى الجولة السادسة بالدورى المصرى موسم 2024 - 2025.

نتائج مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

زد إف سي 0-0 إنبي

طلائع الجيش 2-2 الزمالك

الإسماعيلي 2-2 حرس الحدود

الاتحاد السكندري 0-0 مودرن سبورت

بيراميدز 3-0 فاركو

سموحة 2-4 غزل المحلة

البنك الأهلي 1-2 سيراميكا كليوباترا

المصري البورسعيدي 0-2 الأهلي

بتروجت 1-0 الجونة

واشتعلت المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد تساوي أكثر من فريق وهم؛ الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا، في عدد النقاط ولكن يتبقى للأحمر مباراة مؤجلة مع سموحة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة

1- الزمالك 11 نقطة

2- الأهلي 11 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)

3- بيراميدز 11 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

5- المصري البورسعيدي 11 نقطة

6- زد اف سي 9 نقاط

7- الاتحاد السكندري 9 نقاط

8- بتروجيت 8 نقاط

9- طلائع الجيش 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- فاركو 7 نقاط

12- الإسماعيلي 6 نقاط

13- الجونة 6 نقاط

14- سموحة 5 نقاط (يتبقى له مباراة مؤجلة)

15- إنبي 5 نقاط

16- البنك الأهلي 5 نقاط

17- مودرن سبورت 4 نقاط

18- حرس الحدود 3 نقاط

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

الأحد 29 -12 -2024

حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد حرس الحدود

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ستاد القاهرة

الاثنين 30-12-2024

الجونة ضد بيراميدز - 5 مساء - ستاد خالد بشارة

إنبي ضد الأهلي - 5 مساء -ستاد المقاولون

زد ضد بتروجيت - 8 مساء - ستاد القاهرة

فاركو ضد سموحة - 8 مساء - ستاد حرس الحدود

الثلاثاء 31-12-2024

سيراميكا كليوباترا ضد المصري - 3 عصرا - ستاد السويس الحديد

الأربعاء 1 يناير 2025

فيوتشر ضد الإسماعيلي - 5 مساء - ستاد القاهرة

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - ستاد غزل المحلة

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