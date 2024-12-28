الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هدف لاعب الأهلي الأفضل بالجولة السادسة للدوري (فيديو)

الأهلي
الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار هدف يحيى عطية الله لاعب الأهلى فى شباك فريق المصرى كأفضل هدف فى الجولة السادسة بالدورى المصرى موسم 2024 - 2025.

 

 

نتائج مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

زد إف سي 0-0  إنبي  
طلائع الجيش  2-2  الزمالك  

الإسماعيلي  2-2 حرس الحدود 
الاتحاد السكندري 0-0 مودرن سبورت 
بيراميدز 3-0 فاركو 

سموحة  2-4 غزل المحلة 
البنك الأهلي 1-2 سيراميكا كليوباترا 
المصري البورسعيدي 0-2 الأهلي
بتروجت 1-0 الجونة  

واشتعلت المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد تساوي أكثر من فريق وهم؛ الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا، في عدد النقاط ولكن يتبقى للأحمر مباراة مؤجلة مع سموحة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة

1- الزمالك  11 نقطة 

2- الأهلي 11 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)

3- بيراميدز 11 نقطة 

4- سيراميكا كليوباترا  11 نقطة

5- المصري البورسعيدي 11 نقطة

6- زد اف سي  9 نقاط 

7- الاتحاد السكندري 9 نقاط 

8- بتروجيت 8 نقاط 

9- طلائع الجيش  8 نقاط 

10- غزل المحلة  8 نقاط 

11- فاركو  7 نقاط 

12- الإسماعيلي  6 نقاط 

13- الجونة  6 نقاط 

14- سموحة  5 نقاط  (يتبقى له مباراة مؤجلة)

15- إنبي  5 نقاط 

16- البنك الأهلي  5 نقاط 

17- مودرن سبورت 4 نقاط 

18- حرس الحدود  3 نقاط 

 

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري 

الأحد 29 -12 -2024
حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد حرس الحدود 
الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ستاد القاهرة

الاثنين 30-12-2024
الجونة ضد بيراميدز - 5 مساء - ستاد خالد بشارة 
إنبي ضد الأهلي - 5 مساء -ستاد المقاولون 
زد ضد بتروجيت - 8 مساء - ستاد القاهرة 
فاركو ضد سموحة - 8 مساء - ستاد حرس الحدود

 

 

الثلاثاء 31-12-2024
سيراميكا كليوباترا ضد المصري - 3 عصرا - ستاد السويس الحديد

الأربعاء 1 يناير 2025
فيوتشر ضد الإسماعيلي - 5 مساء - ستاد القاهرة 
غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - ستاد غزل المحلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية المصرية المحترفة يحيي عطية الله الأهلي الدوري المصري

مواد متعلقة

إصابات رضا سليم المتكررة في الركبة تثير قلق جمهور الأهلي

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري (انفوجراف)

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

الأهلي يحيي جمهوره بعد الفوز على المصري (صور)

ads

الأكثر قراءة

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

عمرو أديب بعد القبض على ابن القرضاوي بلبنان: لازم يجي ويتحاسب

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

تكاثر للسحب المتوسطة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير

منوعات

المزيد

السعودية تحبط محاولة تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص مخدر

50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجرجير في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات وتحقيق النجاح

أسماء سورة الجاثية وفضائلها وسبب النزول

المزيد
الجريدة الرسمية