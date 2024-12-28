الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكام مباريات الأحد في دوري المحترفين

حكام مباريات الأحد
حكام مباريات الأحد في دوري المحترفين

دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات غدا الأحد فى الجولة الخامسة عشرة من دورى المحترفين.

وتقام غدا الأحد 5 مباريات في بطولة دوري المحترفين بواقع أربع مباريات في الثانية والنصف ظهرا وهي المقاولون ولافيينا، والمنصورة مع بروكسى، السويس وطنطا، الداخلية مع القناة، ومواجهة في الخامسة مساء وهي المصرية للاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية.

حكام مباريات الأحد في دوري المحترفين

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين اتحاد الكرة شروط ونظام دوري المحترفين دوري القسم الثاني القسم الثاني

مواد متعلقة

دوري المحترفين، بلدية المحلة يتعادل مع سبورتنج سلبيا

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ 14
ads

الأكثر قراءة

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كل ما تريد معرفته عن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

عمرو أديب بعد القبض على ابن القرضاوي بلبنان: لازم يجي ويتحاسب

السيسي وماكرون يؤكدان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

تكاثر للسحب المتوسطة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير

منوعات

المزيد

السعودية تحبط محاولة تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص مخدر

50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجرجير في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات وتحقيق النجاح

أسماء سورة الجاثية وفضائلها وسبب النزول

المزيد
الجريدة الرسمية