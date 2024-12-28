الأحد 29 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع شاب أسفل عجلات تريلا في المحلة الكبرى

مصرع شاب أسفل عجلات
مصرع شاب أسفل عجلات تريلا بالمحلة الكبرى

شهد طريق شبرابابل المحلة بـ محافظة الغربية حادث مروع راح ضحيته شاب في العقد الثالث من عمره وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

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حادث دهس سيارة تريلا لموتوسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث دهس سيارة تريلا لموتوسيكل كان يستقله شاب.

 

التحريات الأولية
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة وتم الدفع بسيارة إسعاف وبإجراء التحريات الأولية تبين مصرع شاب يدعى "عبد الحافظ.ع" 28 عام وشهرته الغريب مقيم بقرية كفر حجازي التابعة لدائرة المركز


تم تحرير المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة في حالة وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

مصرع شاب في مشاجرة مع سيدة بالغربية

ولقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك على خلفية مشادة كلامية مع صاحبة بيوتي سنتر.

 

العثور على جثة الشاب مصابًا بطعنة نافذة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من قسم شرطة ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مصابًا بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عيد، رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث.
 

وبالتحري أن الضحية توجه إلى الكوافير هو ووالدته لمطالبة صاحبته برد مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه إلا أن نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أسفرت عن إصابته بطعنة قاتلة بسلاح أبيض.

الطب الشرعي

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لعرضها على الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة. 

هوية القاتل

كما تم تكليف فريق البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لتحديد هوية القاتل واستكمال التحقيقات.

وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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