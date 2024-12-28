إطلاق قافلة بيطرية مجانية بقرية سامول في الغربية (صور)

أطلقت مديرية الطب البيطرى بـ الغربية اليوم السبت، القافلة البيطرية العلاجية المجانية بقرية سامول التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك لدعم أهالي القرى الأكثر احتياجًا.

تقديم خدمات بيطرية متكاملة

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العزيز وكيل وزارة الطب البيطري بـ محافظة الغربية، إن القافلة شهدت حضورًا كبيرا، حيث تم تقديم خدمات بيطرية متكاملة لأهالي القرية.

فعاليات القافلة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في محافظة الغربية أنه شارك في فعاليات القافلة الأطباء البيطريين المتخصصين في مختلف التخصصات البيطرية، حيث تم فحص جميع الحيوانات والطيور التي أحضرها المواطنون وتقديم العلاج المجاني لهم.

كما تم إجراء فحوصات تناسلية شاملة على الحيوانات من مختلف الأنواع، باستخدام أجهزة السونار لتقديم العلاج المناسب.

تقديم التوعية والإرشاد البيطري للمربين

وأكد وكيل زراعة الغربية أن القافلة استهدفت أيضًا تقديم التوعية والإرشاد البيطري للمربين وأصحاب الثروة الحيوانية حول أهمية التحصينات الوقائية، بالإضافة إلى رش الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.

ترقيم وتسجيل الحيوانات

كما تم ترقيم وتسجيل الحيوانات، وسحب عينات لفحصها في المختبرات البيطرية للتأكد من خلوها من مرض البروسيلا ومن جانب آخر، تم عمل فحوصات لعينات البراز للكشف عن الطفيليات الداخلية للمواشي حيث تم علاج 340 حيوانًا و5300 طائر، في خطوة تهدف إلى دعم المربين والمساهمة في تحسين صحة الثروة الحيوانية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

اهتمام الدولة بتطوير وتنمية القرى المصرية

تأتي هذه الفعاليات في إطار اهتمام الدولة بتطوير وتنمية القرى المصرية، وضمن الجهود المستمرة لدعم المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.







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