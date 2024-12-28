الأحد 29 ديسمبر 2024
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محافظات

وفاة شخص بسبب البرد في صحراء الفرافرة بالوادي الجديد

مصرع شخص، ڤيتو
مصرع شخص، ڤيتو

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم السبت، بسبب البرد بعد العثور عليه في منطقة صحراوية في واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة التخصصي.

تبين مصرع موسي أحمد ابراهيم طعيمة، ٤٧ عاما، ومقيم قرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة بعد العثور عليه ملقى في صحراء سهل "قروين"بمركز الفرافرة.

جرى نقله لمستشفى الفرافرة المركزي وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة هو التعرض لموجة من البرد الشديد أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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