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رياضة

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

الشباب والرياضة,
الشباب والرياضة, فيتو

واصلت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، استكمال سلسلة دورات تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي بالمركز الأولمبي بالمعادي.

تستهدف هذه الدورات العاملين بوحدات الطب الرياضي من مختلف المحافظات، إلى جانب المدربين والإداريين، في إطار خطة الوزارة المستمرة لرفع مستوى الوعي والكفاءة في التعامل مع حالات الطوارئ.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه الدورات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة طويلة المدى لتطوير الأداء الصحي داخل المنشآت الرياضية، مشيرًا إلى أن تأهيل الكوادر الفنية والإدارية يُسهم بشكل مباشر في حماية صحة وسلامة اللاعبين أثناء التدريبات والمنافسات.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

تنفذ الدورات بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا وبتنسيق مشترك مع الهلال الأحمر المصري،  تجمع الدورات بين الجانبين العملي والنظري، حيث يتلقى المشاركون تدريبات مكثفة تحت إشراف خبراء متخصصين على التعامل مع الإصابات الشائعة مثل الكسور والجروح والنزيف، إلى جانب آليات الإنعاش القلبي الرئوي. ويُمنح المشاركون شهادات معتمدة تُؤهلهم للتدخل السريع والفعال في المواقف الطارئة.

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي

وأشاد الهلال الأحمر المصري بالشراكة المثمرة مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن استمرارية هذه الدورات تعزز مهارات الكوادر الرياضية وتدعم جهود الدولة في توفير بيئة رياضية آمنة تُسهم في تطوير الأداء الرياضي بشكل مستدام.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من التعاون المستمر بين الجهات الصحية والرياضية، مما يُبرز التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات الطبية وضمان سلامة اللاعبين، ويُعد نموذجًا يُحتذى به لتعزيز ثقافة الأمان داخل المؤسسات الرياضية.

 

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي شيراتون

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، اجتماعًا بمجلس أمناء فرع نادى النادى بشيراتون برئاسة محمد السلاب، للتعرف على الخطط المستقبلية للنادي.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع التطويرية في نادي النادي التي تهدف إلى تحسين المنشآت الرياضية وتوفير بيئة مثالية لممارسة الأنشطة الرياضية، كما تم استعراض الخطط المستقبلية للنادي، بما في ذلك استراتيجيات جذب الشباب وزيادة المشاركة في الفعاليات الرياضية.

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي شيراتون
وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي شيراتون

وأكد وزير الشباب والرياضة علي الاهتمام بنشر الرياضة داخل المجتمع في إطار استراتيجية ورؤية الوزارة، والعمل على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وإقامة منشآت جديدة تلبي احتياجات النشء والشباب، مبينًا أن سلسلة نادي النادي تساهم في تحقيق تلك الرؤية.

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي شيراتون
وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس أمناء نادي النادي شيراتون

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن سلسلة نادي النادي تخدم قطاعًا عريضًا من الأعضاء من النشء والشباب والمواطنين، وتقدم لهم كل الخدمات والبرامج الرياضية والشبابية والثقافية والفنية بفضل تنوع إنشاءاتها، مشيرًا أن فرع نادي النادي بشيراتون يمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن نادي النادي فرع شيراتون يضم مبنى إداري، وصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحال تجارية وقاعة الاحتفالات.

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