الخميس 26 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

نفاد تذاكر حفل الفنانة نوال في موسم الرياض

المطربة نوال، فيتو
المطربة نوال، فيتو

 تحيي الفنانة نوال، مساء اليوم الخميس حفلا غنائيا في   موسم الرياض بالمملكة العربية، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

حفل نوال في السعودية 

 وأعلنت الشركة المنظمة لحفل نوال في السعودية عن نفاد جميع تذاكر الحفل قبل انطلاقه الليلة. 

ومن ناحية أخرى، كانت قد طرحت المطربة نوال في وقت سابق أغنيتها الجديدة “يا لايم المشتاق” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال

 يذكر أنه صدر إعلان رسمي في 30 نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية الكويتية يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان  داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

 

وأصدر نفس المرسوم قرارًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من سالم الشيخ صالح الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وتم اتخاذ هذا القرار بحسب الإعلان بناءً على توصية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، التي اجتمعت يوم الخميس الماضي لعرض قرار سحب الجنسية من 1758 حالة على مجلس الوزراء.

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