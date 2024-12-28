السبت 28 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الحوثيون يسقطون مسيرة "إم كيو 9" الأمريكية

حطام مسيرة، فيتو
حطام مسيرة، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو 9" في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن.

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون في إسرائيل 

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها، أنها قصفت بصاروخ باليستي فرط صوتي قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب.

وبالأمس الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي واستهداف سفينة قرب سقطرى بمسيرات.

وقالت جماعة الحوثي في بيانها إن الهجوم جاء في إطار ما وصفته بـدعم المقاومة الفلسطينية وتصعيد العمليات ضد العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أنه لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من طراز "ثاد" في إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم.

جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد في التصدي لصاروخ حوثي

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلنت جماعة الحوثيين مؤخرًا عن استعدادها لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى ما وصفته بـ"الأهداف المشروعة" خارج حدود اليمن. 

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الحوثيون إسرائيل مطار بن جوريون مسيرة امريكية اليمن جماعة الحوثى

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