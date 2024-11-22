الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية في النقب

أعلنت جماعة الحوثي ، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة جوية جنوبي إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

الحوثي تستهدف قاعدة جوية جنوب اسرائيل

وبحسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، فإن القوة الصاروخية التابعة للميليشيا نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.

وقال سريع إن "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي ’فلسطين 2‘، وحققت العملية هدفها بنجاح".

الحوثي تؤكد مواصلة عملياتها العسكرية ضد اسرائيل

وأكد سريع أن قوات الحوثيين ستواصل عملياتها العسكرية ضد إسرائيل وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا "بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

وقبل وقت سابق من اليوم شنت بوارج أمريكية ضربات على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية في اليمن.

وأفادت مصادر العربية/الحدث بأن 4 ضربات يعتقد أنها من جهة البحر استهدفت مواقع للحوثيين في الحديدة.

وفي 12 نوفمبر الجاري، استهدف الطيران الأمريكي بعدة غارات مواقع لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة.



جاءت الغارات حينها بعد رصد إطلاق ثلاثة صواريخ حوثية من مناطق الدريهمي جنوب الحديدة، ومن منطقة باجل شرق المحافظة.

هجمات حوثية



ويأتي القصف بعد ساعات من إعلان زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، استمرار هجمات جماعته التي تشنها منذ نوفمبر العام الماضي، ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيدًا باستهداف قواته، يوم الثلاثاء الماضي، حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في البحر العربي، ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المُسيرة.



وكان "الحوثيين"، قد أعلنت في 31 أكتوبر الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في نوفمبر العام الماضي في البحرين الأحمر والعربي، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة.

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