محافظ الإسكندرية يعقد الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن وخاصة في ملفات: التعليم، والصحة، والطرق، وأهم تحديات الفترة القادمة، ومناقشة آليات تعزيز التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

استهل محافظ الإسكندرية اللقاء بالتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأبناء الشعب المصري، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والرخاء.

واستعرض الفريق أحمد خالد في بداية اللقاء التطورات الاقليمية والدولية التي يواجها العالم، موضحًا أهم التحديات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا على ضرورة فهم طبيعة تلك التشابكات وتأثيراتها، وأهمية زيادة الوعي والحفاظ على نسيج الشعب المصري والتماسك الوطني.

وقال الفريق أحمد خالد أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف باستمرار على أهم التحديات أمام تنفيذي المحافظة واحتياجات المواطن السكندري، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لتوحيد كافة الجهود لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش والفكر الجمعي، لتوحيد الجهود والعمل وفق آليات قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إيجابية.

وناقش الفريق أحمد خالد الموقف التنفيذي داخل المحافظة وعلى رأسها؛ الاستغلال الأمثل وتنمية موارد وأصول المحافظة، وأولويات الإنفاق على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتوجهات المحافظة نحو تنمية المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى جهود المحافظة للتوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد".

أكد محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية من المحافظات الرائدة في تنفيذ "سوق اليوم الواحد" لافتا أنه حتى الآن يتم تنفيذ 13 سوقا على مستوى الأحياء أسبوعيا.

واستمع الفريق أحمد خالد إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة، والتعليم، والطرق وإعادة الشيء لأصله، وتراخيص البناء، والمرور، والعقارات الآيلة للسقوط، والوحدات الصحية وسرعة التواصل مع مسئولي القطاع الصحي بالإسكندرية، وتم التأكيد على الاستمرار في متابعة تلك الملفات، بالإضافة إلى زيادة منافذ "سوق اليوم الواحد" والتي لاقت صدى واسعا وملموسا في الشارع السكندري.



على الصعيد ذاته، أكد الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وحاليا يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية وفقا لرؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أبرز التحديات وإنجازات المديرية، حيث أشار إلى أن المديرية نجحت بشكل كبير إلى تقليل الكثافات في الفصول على مستوى المحافظة لتصل إلى كثافة الفصل الواحد إلى 45 طالبا. ذلك بالإضافة إلى نجاح المديرية في سد العجز في أعداد المعلمين خاصة في مناطق العجمي والعامرية وبرج العرب.

وأوضح أبوزيد أنه تم التوسع في المدارس التكنولوجية وتم افتتاح أكثر من تخصص جديد بمدارس التعليم الفني مثل تخصص المصاعد وتخصص تحلية مياه البحر. وتوفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني عن طريق تنظيم الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل لملتقيات توظيف، وتشغيل أكثر من 4 آلاف خريج من مدارس التعليم الفني، وفي إطار التوسعات الإنشائية للمبنى المدرسي تم إنشاء أكثر من 2000 فصل خلال العامين الأخيرين، وتم صيانة ورفع كفاءة 230 مدرسة صيانة شاملة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة، أبرز إنجازات المديرية حيث أوضحت أنه تم تقديم عدد ٥ مليون ١٧٢ الفًا ٥٢٤ خدمة صحية علاجية ووقائية من خلال مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وتقديم ٣ مليون ٧٨١ الفًا ٣٥٧ خدمة من خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.



كما تم تطوير الوحدات الصحية بكل من: الهوارية والوادي الجديد، وخالد بن الوليد في منطقة العامرية الطبية، ووحدتي أبو قير ٢ وأبو قير ٣ في منطقة المنتزه الطبية، ووحدة وادي القمر بمنطقة العجمي، ووحدات حياة كريمة بإدارة برج العرب، وتفعيل خدمات المشورة الأسرية بعدد ٧٩ وحدة صحية.



وتم افتتاح مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو قير، ووحدة الاستقبال بمستشفى جمال حمادة، وإنشاء مركز التدخل المبكر للإعاقات بمستشفى أطفال الرمل وعيادة الإعاقات البصرية بمستشفى الرمد العام، وإضافة ٨ أسرة عناية مركزة بمستشفى رأس التين العام، وعدد ٢ عناية قلب بمستشفى أبو قير، وجار إضافة عدد ٤٨ سرير عناية مركزة بمستشفى الحميات، و٢٥ بمستشفى صدر كوم الشقافة، وأيضًا جار العمل على رفع كفاءة مستشفى دار إسماعيل للولادة، واستحداث خدمات المناظير الجراحية وعيادات التغذية بعدد من المستشفيات.

هذا وأوضح المهندس مينا عاطف مدير مديرية الطرق والنقل أن إجمالي المبالغ المالية المخصصة لخطة رصف الطرق لهذا العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بلغ ٣٧٠ مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الخطة خلال ٣ أسابيع. مشيرًا أنه خلال الشهور الأربعة الماضية تم إنهاء أعمال اعادة الشيء لأصله بقيمة ١٠٠ مليون جنيه.

وأضاف أن خطة رصف الطرق للعام القادم ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ستبدأ في يناير ٢٠٢٥ وتم اعتماد المبلغ المالي لها بقيمة ٢٩٢ مليون جنيه. هذا بالإضافة إلى تخصيص مبلغ بقيمة ١٢٠ مليون جنيه لإعادة الشيء لأصله لشوارع المحافظة، ومن المقرر لها أن تبدأ في يناير وتنتهى في أغسطس ٢٠٢٥.

حضر الاجتماع؛ المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام بالمحافظة، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد، وعدد من الأجهزة التنفيذية المعنية.

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