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رياضة

نستلروي: محمد صلاح حطم آمال ليستر سيتي

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد رود فان نيستلروي، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أن فريقه ظلت حظوظه قائمة للخروج بنتيجة إيجابية خلال لقائه مع ليفربول، إلى أن أحرز  محمد صلاح الهدف الثالث للفريق الأحمر خلال لقاء الفريقين.

وقلب ليفربول تأخره أمام ليستر بهدف للغاني جوردان أيو، بعدما أحرز الهولندي كودي جاكبو والإنجليزي كورتيس جونز بالإضافة إلى صلاح 3 أهداف لأصحاب الأرض، ليفوز 3 - 1 على ملعب انفيلد.

هدف صلاح قتل المباراة 


وشعر فان نيستلروي أن فريقه صمد في اللقاء حتى سجل صلاح الهدف في الدقيقة 82 من عمر المباراة، حيث قال "أعتقد أننا كنا في المنافسة على نتيجة لفترة طويلة".

أوضح المدرب الهولندي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "كانت نتيجة 3 - 1 بمثابة نقطة تحول بمعنى أن المباراة انتهت من أجل الحصول على نتيجة إيجابية".

أضاف فان نيستلروي “أعتقد أن في الدقيقة الستين سنحت لنا فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل عن طريق باتسون داكا، لذا دخلنا المباراة من أجل تحقيق المفاجأة”.

شدد مدرب ليستر “لقد قدمنا ​​أداء جيدا، وبذلنا أقصى الجهد. حققنا بداية جيدة بالهدف الذي سجلناه ولكن إذا تحدثنا عن نقطة تحول، فإن الهدف الثالث الذي أحرزه صلاح حسم المباراة تماما لليفربول”.

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