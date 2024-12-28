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رياضة

موقف ليفربول من التعاقد مع عمر مرموش في انتقالات يناير

عمر مرموش
عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول متصدر جدول ترتيب  الدوري الإنجليزي الممتاز موقفه من التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، في يناير. 


وكانت تقارير ربطت ليفربول بإمكانية ضم مرموش في الميركاتو الشتوي خاصة مع انخفاض مستوى، داروين نونيز.
 

موقف ليفربول في التعاقد مع عمر مرموش 


ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية فإن ليفربول لن يتعجل في ضم أي مهاجم جديد خلال الشهر المقبل وبالتالي، فمن غير المرجح أن يتعاقد الريدز مع عمر مرموش حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة انه تم وضع اسم مرموش على طاولة ليفربول من أجل تعويض رحيل محتمل لمواطنه محمد صلاح، بعد تألقه اللافت للأنظار مع فرانكفورت هذا الموسم ومنافسته، هاري كين، على صدارة الهدافين في الدوري الألماني.


الجدير بالذكر أن هناك أكثر من نادٍ خارجي يرغب في ضم مرموش مثل توتنهام، نوتينجهام فورست، برينتفورد وبعيدًا عن إنجلترا هناك برشلونة وروما.

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