أسطورة ليفربول السابق: صلاح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية 2025 وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

قال جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، إن اللاعب محمد صلاح يعتبر الأقرب للفوز بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في عام 2025.

وأضاف كاراجر، في مقال بصحيفة التلجراف البريطانية:"محمد صلاح في طريقه بالفعل للفوز بجائزتي اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين ورابطة كتاب كرة القدم لأفضل لاعب في العام، وإذا فاز الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون المتنافسون الوحيدون الموثوق بهم على هذا الشرف قليلين.. زملاءه في الفريق أو كول بالمر لاعب تشيلسي".

وتابع أسطورة ليفربول السابق: “أهداف صلاح وتمريراته الحاسمة رائعة باستمرار، وليس هناك معجب بموهبته أكثر مني. بغض النظر عما يقوله نادي المعجبين به على وسائل التواصل الاجتماعي، أعتقد أن صلاح لديه فرصة كبيرة للفوز بجائزة الكرة الذهبية، أو كما قال فرعون من قبل أنه يريد أن يصبح ثاني أفريقي يفوز بالكرة الذهبية بعد جورج ويا عام 1995”.

واستكمل أسطورة الريدز السابق قائلًا: “عادةً ما يختار الحكام لاعب البطولة في كأس العالم أو بطولة أوروبا، نظرًا لعدم وجود بطولة دولية هذا العام، فمن المحتمل أن يتم تحديد الفائز من قبل اللاعبين البارزين في دوري أبطال أوروبا. ربما يتعين على ليفربول الفوز، أو الوصول إلى النهائي سيحقق طموح صلاح، لكن لا يوجد مهاجم في أوروبا حاليا غزير الإنتاج مثله، وعادة ما يفوز المهاجمون”.

11 هدفا لمحمد صلاح خلال شهر ديسمبر

وسجل صلاح أداءً مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر ديسمبر، آخرها قاد الريدز إلى فوز ثمين على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لشبكة أوبتا، ساهم محمد صلاح بـ11 هدفا في المباريات خلال شهر ديسمبر، محققا 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري تألقا هذا الشهر، حيث لم يتفوق عليه سوى لويس سواريز، الذي سجل 10 أهداف و4 تمريرات حاسمة في ديسمبر 2013.

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