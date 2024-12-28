السبت 28 ديسمبر 2024
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رياضة

شاهد، فرحة المنتخب السعودي بالتأهل لنصف نهائي كأس الخليج

عبد الله الحمدان
عبد الله الحمدان

خليجي 26، حرص لاعبي المنتخب السعودي على الاحتفال مع الجماهير بعد التاهل لنصف نهائي بطولة كأس الخليج.

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بعد الفوز على نظيره منتخب العراق بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

سجل ثلاثية السعودية كل من سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وعبد الله الحمدان هدفين في الدقائق 80 و85، فيما جاء هدف العراق عن طريق مهند علي كاظم في الدقيقة 63.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج 

بهذه النتيجة يتأهل السعودية والبحرين لنصف النهائي فيما يودع العراق واليمن البطولة من دور المجموعات.

وجاءت ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج كالتالي:

1- السعودية 6 نقاط

2- البحرين 6 نقاط 

3- اليمن 3 نقاط

4- العراق 3 نقاط

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تشكيل السعوية أمام العراق

بدأ المنتخب السعودي المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، على البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

في خط الوسط: ناصر الدوسي، محمد كنو، عبدالإله المالكي.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله رديف، مصعب الجوير.

تشكيل العراق أمام السعودية

فيما بدأ المنتخب العراقي كالتالي:"

في حراسة المرمى: جلال حسن.

في خط الدفاع: منافس يونس، على فائز، على عدنان، مصطفى سعدون.

في خط الوسط: أحمد مكنزي، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.

في خط الهجوم: أمير العماري، مهند على، أيمن حسين.

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خليجي 26 منتخب السعودية منتخب العراق السعودية والعراق سالم الدوسري

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