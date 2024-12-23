حيثيات الحكم بسجن مجدي شطة 10 سنوات في قضية مخدرات وسلاح.. تقرير المعمل الكيماوي: المتهم حاز هيروين وحشيش وطلقات نارية.. وأخفى السلاح داخل ملابسه

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة مطرب المهرجانات مجدي شطة بالسجن 10 سنوات ومعاقبة شريكه بالسجن 6 سنوات في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج.



مجدي شطة متهم بحيازة حشيش وحيازة سلاح ناري

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن واقعة الدعوى تتلخص في أن مجدي شطة وآخر في 5 مايو 2024، بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة،أحرز المتهم الأول بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (Indazole carboxamides) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا غير مششخن، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا (حشيش) كما أحرز المتهم الثاني بقصد التعاطي جوهر مخدر (Indazole carboxamides) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي جوهر من مخدر (الأمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا عق، وأحرز بقصد التعاطي جوهر من مخدر (فينيثيل أمين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تقرير المعمل الكيماوي يثبت انها مواد مخدرة

وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أوراق القضية وما جاء فيها من تقرير المعمل الكيماوي والذي أثبت أن المضبوطات هي لجوهري الهيروين المخدر ومادة إندازول كاربوكسميد المخدر المدرجين بالجدول الأول لقانون المخدرات وبتفتيش المتهم الثاني عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 12 ملي خالي من الذخيرة وعثر حينها على طلقة خرطوش عيار 12 ملي ومبلغ نقدي 5600 جنيه وهاتف محمول وتبين أن الشخص الآخر هو مطرب مهرجانات يدعى "مجدي شطة" ومعلوم لديه من وسائل التواصل الاجتماعي وبفض الكيس البلاستيكي المضبوط حوزته تبين وجود مادة صفراء اللون به ثبت أنها لجوهر المخدر إندازول كاربوكسميد ومبلغ مالي قدره مائتي جنيه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للثاني بمعاقبة كل من: محمد وائل محمد عبد اللطيف، مجدي مختار محمد مكاوي، بالنسبة للأول بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه بالاتهامات الأولى والثانية والخامسة والسادسة والأخيرة وتغريمه 200 ألف جنيه، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة، وبالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند للثاني مجدي مختار محمد مكاوي " مجدي شطة" ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية.

القبض على مجدي شطة

وكانت نيابة المرج قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

العثور على مخدر الآيس بحوزة مجدي شطة

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

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