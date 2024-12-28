موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري

يستعد فريق بيراميدز لمواجهته الجونة ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على الجونة في الخامسة مساء الاثنين القادم بملعب خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك والأهلي الذين يسبقاه بفارق الأهداف وخلفه سيراميكا والمصري بنفس الرصيد بفارق الأهداف.

مدرب بيراميدز يلغي مران الفريق

انتابت الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، حالة من الغضب خلال مران الفريق اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز وألغى مران اليوم بسبب كثرة عدد الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وفوجئ يورتشيتش بإصابة الثنائي فيستون ماييلي وكريم حافظ خلال المران وسبقهم مروان حمدي بعد مباراة فاركو الأخيرة لينضموا إلى قائمة المصابين التي تضم سبعة لاعبين آخرين.

وتعرض ماييلي للإصابة في العضلة الخلفية وأصيب كريم حافظ في السمانة.

إصابات بيراميدز

ويعاني بيراميدز من إصابة ثمانية لاعبين هم رمضان صبحي الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي، وأحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي، وأسامة جلال والذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي، ومهند لاشين ويعاني إصابة في الركبة، ومحمود دونجا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة، ومحمد رضا بوبو الذي يعاني من نزلة برد، وأيضا عماد ميهوب ومصطفي فتحي، قبل أن ينضم إليهم مروان حمدي وماييلي وكريم حافظ.

إيقاف إبراهيم عادل

وقرر المدير الفني للفريق السماوي كرونسلاف يورتشيتش عدم مشاركة إبراهيم عادل في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبه منفردا حتى إشعار آخر.

ووقع مسؤولو نادي بيراميدز غرامة مالية على لاعب الفريق إبراهيم عادل قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك لاعتراضه على استبداله في الدقيقة 81 من مباراة فاركو يوم الأربعاء الماضي بالجولة السادسة بالدوري والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة

وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد ٤ مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم ١٥ يناير في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي.

قرعة دور ل32 بكأس مصر

واقيمت اليوم قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة

وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز لنظيره المنصورة بدور لـ32.

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

تشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

مواعيد جولات بيراميدز الثلاث المتبقية بدوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن تكون المباريات الثلاثة لفريق بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

* الجولة الرابعة: بيراميدز* الترجي التونسي.. يوم الأحد 5 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد الدفاع الجوي

* الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي * بيراميدز .. يوم السبت 11 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا

* الجولة السادسة: بيراميدز * دجوليبا المالي.. يوم السبت 18 يناير.. الساعة 9 مساء.. استاد الدفاع الجوي.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

الترجي 7 نقاط بيراميدز 4 نقاط ساجرادا 2 نقاط دجوليبا 2 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.