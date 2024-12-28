خليجي 26، شوط أول سلبي بين السعودية والعراق (صور)
خليجي 26، تعادل منتخب السعودية مع نظيره منتخب العراق بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.
تشكيل السعوية أمام العراق
بدأ المنتخب السعودي المباراة كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد العويس.
في خط الدفاع: سلطان الغنام، على البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل.
في خط الوسط: ناصر الدوسي، محمد كنو، عبدالإله المالكي.
في خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله رديف، مصعب الجوير.
تشكيل العراق أمام السعودية
فيما بدأ المنتخب العراقي كالتالي:"
في حراسة المرمى: جلال حسن.
في خط الدفاع: منافس يونس، على فائز، على عدنان، مصطفى سعدون.
في خط الوسط: أحمد مكنزي، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.
في خط الهجوم: أمير العماري، مهند على، أيمن حسين.
ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج
وجاءت ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج كالتالي:
1- البحرين 6
2- السعودية 3
3- العراق 3
4- اليمن دون نقاط
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