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رياضة

خليجي 26، شوط أول سلبي بين السعودية والعراق (صور)

منتخب السعودية والعراق
منتخب السعودية والعراق

خليجي 26، تعادل منتخب السعودية مع نظيره منتخب العراق بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

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تشكيل السعوية أمام العراق

بدأ المنتخب السعودي المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، على البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

في خط الوسط: ناصر الدوسي، محمد كنو، عبدالإله المالكي.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله رديف، مصعب الجوير.

تشكيل العراق أمام السعودية

فيما بدأ المنتخب العراقي كالتالي:"

في حراسة المرمى: جلال حسن.

في خط الدفاع: منافس يونس، على فائز، على عدنان، مصطفى سعدون.

في خط الوسط: أحمد مكنزي، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.

في خط الهجوم: أمير العماري، مهند على، أيمن حسين.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج 

وجاءت ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج كالتالي:

1- البحرين 6

2- السعودية 3

3- العراق 3 

4- اليمن دون نقاط 

 

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السعوية العراق العراق والسعودية مباراة العراق والسعودية منتخب السعودية

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