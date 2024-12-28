خليجي 26، شوط أول سلبي بين السعودية والعراق (صور)

خليجي 26، تعادل منتخب السعودية مع نظيره منتخب العراق بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

تشكيل السعوية أمام العراق

بدأ المنتخب السعودي المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، على البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

في خط الوسط: ناصر الدوسي، محمد كنو، عبدالإله المالكي.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله رديف، مصعب الجوير.

تشكيل العراق أمام السعودية

فيما بدأ المنتخب العراقي كالتالي:"

في حراسة المرمى: جلال حسن.

في خط الدفاع: منافس يونس، على فائز، على عدنان، مصطفى سعدون.

في خط الوسط: أحمد مكنزي، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.

في خط الهجوم: أمير العماري، مهند على، أيمن حسين.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج

وجاءت ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج كالتالي:

1- البحرين 6

2- السعودية 3

3- العراق 3

4- اليمن دون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.