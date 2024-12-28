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رياضة

غياب المهدي سليمان عن قائمة الاتحاد السكندري أمام الزمالك

المهدي سليمان
المهدي سليمان

أعلن بابافاسيليو المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الاتحاد السكندري أمام الزمالك 

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك والاتحاد 
الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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