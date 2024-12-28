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رياضة

مجلس النواب والكاميرات سر إفلات مرتجي والجارحي من عقوبات الانضباط

خالد مرتجي، فيتو
خالد مرتجي، فيتو

لجنة الانضباط، تجنب الثنائي خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأحمر، عقوبات لجنة الانضباط بشأن مباراة فريقهما أمام بيراميدز، التي جمعتهما الموسم الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، لعدة أسباب مختلفة.

وأكد مصدر في لجنة الانضباط، أن لجنة الانضباط قررت حفظ الشكوى المقدمة ضد مرتجي في واقعة قيامه بالبصق على مسئولي بيراميدز في المباراة وسبهم، موضحا أن اللجنة لم تتمكن من الحصول على الفيديو الخاص بالواقعة من كاميرات ستاد القاهرة لتأخر طلب الفيديوهات بعد مسحها، والتي كان من شأنها أن تدين القائم بأعمال نائب رئيس الأهلي.

حفظ الشكوى ضد مرتجي والجارحي

وأضاف: "قررت اللجنة حفظ الشكوى المقدمة ضد محمد الجارحي، بسبب عضويته في البرلمان، التي تمنع صدور أي عقوبة ضده دون الحصول على إذن مسبق من مجلس النواب للتحقيق معه".

وأتم: " لجنة الانضباط قررت حفظ الشكوى المقدمة من الأهلي ضد المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز، وهاني سعيد المدير الرياضي للنادي، لأن جميع الشكاوي المقدمة ضدهما ثبت للجنة أنها كانت كيدية".

قرارات لجنة الانصباط

وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز التي جمعتهما بالموسم الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، والتي أبرزها إيقاف خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي 3 مباريات، وإيقاف مروان حمدي، مهاجم بيراميدز 6 مباريات، بالإضافة إلى منع محمد سراج عضو مجلس الأهلي، من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 أشهر.

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