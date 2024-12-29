جلسة عرفية تنهي خلافات بين عائلتين بالغربية (صور)

تمكنت جلسة عرفية بمشاركة اللجنة المحلية من إنهاء خلاف دام لفترة بين عائلتين في قرية كفر الجزيرة بمركز زفتي، وذلك بعد تعرض أحد الأفراد من القرية للضرب من قبل وسيط كان قد تدخل في قضية مالية بينه وبين رجل آخر.

سفر أحد الأطراف وراء الخلافات

وتبدأ القصة عندما سافر أحد أبناء كفر الجزيرة بـ محافظة الغربية للعمل بالخارج، ولكن لم يحالفه الحظ وعاد إلى مصر، مطالبًا بالحصول على الأموال التي دفعها مسبقًا في صفقة كانت قد تمت عبر وسيط من عزبة صلاح وبعد فترة، تم تسليم المدفوعات بالكامل لهذا الشخص من قبل الوسيط، الذي قام بدور الوسيط بينه وبين الشخص الآخر.

ضرب الوسيط باستخدام “شومة”

ومع مرور عام على هذا الحادث، تعرض الوسيط للضرب في منطقة مقابر كفر الجزيرة على يد الشخص الذي كان قد ساعده في استرداد أمواله حيث قام الأخير بضرب الوسيط باستخدام "شومة"، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

جلسة عرفية بين الطرفين في حضور لجنة من الحكماء

وعلى الفور قام المصاب بتحرير محضر بالواقعة وأجريت له فحوص طبية أكدت إصابته بناءً على ذلك، تم عقد جلسة عرفية بين الطرفين في حضور لجنة من الحكماء من رجال الجلسات داخل محافظة الغربية، حيث تم الاتفاق على مبلغ تعويضي قدره 100 ألف جنيه كتعويض للطرف المتضرر، بالإضافة إلى شرط جزائي قدره 500 ألف جنيه في حال حدوث أي تجاوزات مستقبلية.

صلح ورضا بين العائلتين

في النهاية، تم التنازل عن القضية، وعقد اتفاق صلح ورضا بين العائلتين، تم في جو من التفاهم والاحترام المتبادل، وتم توقيع الاتفاق بحضور اللجنة المعنية بدوار آل منير ربيع.



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