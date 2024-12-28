السبت 28 ديسمبر 2024
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محافظات

إصابة شخصين إثر حادث تصادم بالشرقية (صور)

تصادم سيارة ملاكي
تصادم سيارة ملاكي وإسعاف بالشرقية،فيتو

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حادث تصادم بين سيارة إسعاف وأخرى ملاكي بطريق مساكن الدبش، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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مصدر مسؤول يكشف تفاصيل الحادث

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الشرقية، أن سيارة الإسعاف كانت تنقل مريضا إلى المستشفى، وعقب حادث التصادم تم الدفع بسيارة إسعاف أخرى لنقل المريض إلى المستشفى، مؤكدًا أن حالة المواطن جيدة كما جرى نقل قائد السيارة الملاكى إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث وتم التعامل الفوري مع الحادث للتأكد من سلامة المصابين.

تصادم سيارة ملاكي وإسعاف بالشرقية،فيتو
تصادم سيارة ملاكي وإسعاف بالشرقية،فيتو

نزيف الأسفلت مستمر.. إصابة شخصين في حادث مروري بالعاشر من رمضان

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وسيارة ملاكي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة مرة ثانية.

تصادم سيارة ملاكي وإسعاف بالشرقية،فيتو1
تصادم سيارة ملاكي وإسعاف بالشرقية،فيتو

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

تصادم سيارة ملاكي وإسعاف بالشرقية،فيتو2
تصادم سيارة ملاكي وإسعاف بالشرقية،فيتو

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.
 

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حادث تصادم سيارة اسعاف وسيارة ملاكى بالشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق حوادث محافظة الشرقية

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