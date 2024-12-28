السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

شباب النواب تناقش خطة الاتحادات الرياضية لتحسين نتائج المشاركات بالأولمبياد المقبلة

اجتماع سابق للجنة
اجتماع سابق للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

  تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الرياضي.

 

تراخيص للاستادات الرياضية على مستوى الجمهورية

ويشهد الاجتماع غدا الأحد، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن ضرورة وجود تراخيص للاستادات الرياضية على مستوى الجمهورية.

 

إنشاء غرفة صناعة الرياضة

 كما تناقش  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن إنشاء غرفة صناعة الرياضة.

 

تحسين نتائج المشاركات في الأولمبياد 

 ويتضمن جدول أعمال لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن خطة وزارة الشباب والرياضة في تشديد الرقابة على الاتحادات الرياضية ومتابعة أعمالها بما يضمن تحسين نتائج المشاركات في الأولمبياد المقبلة.

 

توفير مسعف وحقيبة إسعافات أولية بكل منشأة رياضية

كما يناقش الاجتماع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هيام الطباخ، بشأن عدم توفير مسعف وحقيبة إسعافات أولية بكل منشأة رياضية ومركز شباب وتنمية شبابية على مستوى الجمهورية حتى الآن.

ويناقش اجتماع  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن خطورة التوسع في إقامة ملاعب كرة القدم الخماسية بمراكز الشباب على حساب الملاعب القانونية أو السباعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب الشباب لجنة الشباب لجنة الشباب والرياضة الرياضة الأولمبياد

مواد متعلقة

رياضة النواب: فتح ملف نتائج البعثة الأولمبية في باريس على رأس الأولويات

بعد تكليفات السيسي، رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس أولوياتنا

رسالة من "رياضة النواب" بعد تحقيق 7 ميداليات بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

شباب النواب تطالب بالتوسع في إنشاء مدارس الموهوبين رياضيا
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

انهيار أجزاء من مبنى مستشفى فى الإسكندرية

تسبب الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام هذه الحقنة لعلاج دور البرد المنتشر

ترحيلات القاهرة تسلم حمو بيكا لأمن الإسكندرية، ونيابة الدخيلة تحقق معه بسبب حفل “وش غضب”

مدرب بيراميدز ينفجر غضبا ويلغي مران الفريق بسبب ماييلي وكريم حافظ

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة

بعد آخر ارتفاع، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير عالميا اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

المزيد

انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين "البحوث الإسلامية" يلقى محاضرة للطلاب الوافدين عن مخاطر الإلحاد

دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا في هذه الحالة

تفسير "إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ".. رئيس جامعة الأزهر يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية