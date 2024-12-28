شباب النواب تناقش خطة الاتحادات الرياضية لتحسين نتائج المشاركات بالأولمبياد المقبلة

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الرياضي.

تراخيص للاستادات الرياضية على مستوى الجمهورية

ويشهد الاجتماع غدا الأحد، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن ضرورة وجود تراخيص للاستادات الرياضية على مستوى الجمهورية.

إنشاء غرفة صناعة الرياضة

كما تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن إنشاء غرفة صناعة الرياضة.

تحسين نتائج المشاركات في الأولمبياد

ويتضمن جدول أعمال لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن خطة وزارة الشباب والرياضة في تشديد الرقابة على الاتحادات الرياضية ومتابعة أعمالها بما يضمن تحسين نتائج المشاركات في الأولمبياد المقبلة.

توفير مسعف وحقيبة إسعافات أولية بكل منشأة رياضية

كما يناقش الاجتماع موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هيام الطباخ، بشأن عدم توفير مسعف وحقيبة إسعافات أولية بكل منشأة رياضية ومركز شباب وتنمية شبابية على مستوى الجمهورية حتى الآن.

ويناقش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن خطورة التوسع في إقامة ملاعب كرة القدم الخماسية بمراكز الشباب على حساب الملاعب القانونية أو السباعية.

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