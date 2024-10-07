رياضة النواب: فتح ملف نتائج البعثة الأولمبية في باريس على رأس الأولويات

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خطة عمل دور الانعقاد الخامس في الفصل التشريعي الثاني.

نتائج البعثة الأولمبية

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن نتائج البعثة الأولمبية أولمبياد باريس، على رأس الأولويات، خاصة أن هناك توجيه رئاسي للتحقيق في نتائج البعثة والاتحادات المختلفة.

وقال النائب: اللجنة أرست مبدأ جديد، وهو الرقابة السابقة على البعثة الأولمبية قبل السفر للمشاركة في أولمبياد باريس، وعقدت اجتماعا امتد لمدة نحو 7 ساعات، للتعرف على خطة تحقيق أفضل نتائج ممكنة.

مناقشة بعثة أولمبياد باريس قبل السفر

وأشار إلى أنه تم الاستماع لعروض تقديمية لرؤساء الاتحادات تتضمن مستهدفات الاتحادات المشاركة في الأولمبياد واحتياجاتها المالية، وتمت التوصية بتنفيذ متطلباتهم، بحضور وزير الشباب، ورئيس اللجنة الأولمبية.

وأوضح أن اللجنة لديها مضبطة ستقارن بما وعد به رؤساء الاتحادات وما التزمت به وزارة الشباب من تقديم أوجه الدعم المختلفة، وما تم تحقيقه فعليا من نتائج على الأرض.

التوصية بتوفير الدعم للاتحادات



وأشار إلى أن اللجنة حرصت على التوصية بتوفير الدعم المالي لكل اتحاد، وفقا للتدفقات والجدول الزمني الذي طالب به رؤساء الاتحادات المختلفة، مؤكدا أن الدور الرقابي للجنة لن يكون على الاتحادات واللجنة الأولمبية فقط، ولكن سيمتد أيضًا إلى وزارة الشباب، في ظل إنفاق ما يتخطى المليار و200 مليون جنيه، وفقا لما أعلنه وزير الشباب من قبل، ولم يتم تحقيق المستهدف.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستناقش هذا في ضوء بعض البيانات الصادرة عن الوزارة، بشأن البعثة الأوليمبية.

وطالب النائب مجدي الأمير، بوضع خطة موضوعية بشأن تنفيذ الطلبات المقدمة من النواب لتطوير مراكز الشباب أو الأندية، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة للوزارة.

شدد النائب محمد لبيب، وكيل اللجنة، بضرورة تحديد العلاقة وتنظيمها مع وزارة الشباب والرياضة، بالشكل الذي يلبي طلبات النواب لدوائرهم المختلفة.

وطالبت النائبة نجوى خلف، بتكريم الأبطال البارالمبيين.

من جانبها طالبت النائبة هادية حسني، بتكريم اتحاد الخماسي الحديث، خاصة أنها منظومة ناجحة ومتفوقة.