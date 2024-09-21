بعد تكليفات السيسي، رئيس شباب النواب: قانون الرياضة على رأس أولوياتنا

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت عددا من جلسات الحوار المجتمعي والاجتماعات حول تعديل قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق، بحضور كافة الخبراء المتخصصين واستغرقت جلسات الحوار ما يقرب من 350 ساعة عمل.

تفاصيل مناقشة تعديل قانون الرياضة بمجلس النواب

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشه جميع مشروع تعديل مشروع قانون الرياضة، خلال دور الانعقاد الرابع، كما تم مناقشه التعديلات علي المواد المتعلقة بالاستثمار، وكذلك مركز التحكيم الرياضي، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، والذي أشار إلى وجود عوار في المواد الخاصة بمركز التحكيم في قانون الرياضة الحالي، وكذلك المواد المعوقة للاستثمار الرياضي.

الوصول لأفضل صيغة لتعديل قانون الرياضة

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أنه خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تم الاستماع إلى جميع المختصين للوصول لأفضل صياغة لمواد قانون الرياضة، بما يساعد في تطوير المنظومة الرياضية للوصول بالرياضة والرياضيين المصريين إلى المكانة التي تليق بالدولة المصرية.

توجيهات الرئيس لسرعة عرض تعديل قانون الرياضة

وأكد النائب، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسرعة عرض قانون الرياضة علي البرلمان، يجعل تعديل القانون على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخماس والأخير، والذي يبدأ أعماله أكتوبر المقبل، نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية.

مراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة

وأشار إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية.

وأوضح أن اللجنة أيضا عقدت مجموعة من الاجتماعات في إطار الرقابة البرلمانية السابقة مع جميع الاتحادات المشاركة في أوليمبياد باريس، وبحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية قبل بدء الأولمبياد بسنة كاملة لمعرفة المستهدف لكل اتحاد، واحتياجات الاتحادات المالية والفنية لتحقيق مستهدفهم بالتنسيق مع وزارة الشباب.