محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين أيتام ويقدم لهما دعما ماليا (صور)

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، للمرة الرابعة كوكيلًا للعروس، مراسم عقد قران عروسين أيتام من دور رعاية بنات سرس الليان التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة ومؤسسة الدكتور إسماعيل سلام بزاوية رزين بمنوف، وذلك عقب دعوتهم له لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

ويأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وحضر مراسم عقد القران، محمد موسي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، واللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد، ومحمد جمعة مدير مديرية التضامن الإجتماعي، وعدد من مسؤولي الجمعية.

أبو ليمون: دعم العروسان بأجهزة كهربائية ومنزلية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة

وقدم ممحافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهما دعم مالي ووعدهما بحضور حفل الزفاف، مشيرًا الي أنه تم توفير 7 أجهزة كهربائية للعروسين ( غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، سخان، مروحة، خلاط، مكواة ) وذلك بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة دعمًا لهم في بناء حياة أسرية جديدة، لافتًا الى أن المحافظة ستتكفل بكافة مصاريف حفل الزفاف وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن تقديم دعم مالي للعروسة لاستكمال مستلزمات الزوجية.

" العروسان " يقدمون الشكر للمحافظ لدعمه المستمر لأبنائه الأيتام وتقديم أوجه الرعاية الشاملة

ومن جانبهم قدم العروسين الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده في دعم تلك الفئات وما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة في تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصيًا زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، داعيًا المولى عز وجل أن يتمم زواجهم على خير، ومؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم لتحقيق حياة أسرية كريمة.

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