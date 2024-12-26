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محافظات

محافظ المنوفية: اطلاق قوافل علاجية في 5 قرى

المنوفية،فيتو
المنوفية،فيتو

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة متعددة التخصصات التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بنطاق القري الفقيرة والمناطق النائية بكافة أرجاء المحافظة وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا،مؤكدًا على أننا مستمرون في تنفيذ القوافل الطبية طوال العام بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية أفضل لأهالينا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 القوافل تستهدف الوصول بالخدمات الطبية للقرى النائية

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن خطة تنفيذ القوافل الطبية خلال شهر يناير 2025 ستجوب عدة قرى بالمحافظة وستبدأ يومي 1،2 يناير بقرية ميت عفيف بالباجور، ويومي 8،9 بقرية كمشيش بتلا، ويومي 15،16 يناير بقرية عمروس بالشهداء، وكذا قرية ساقية المنقدي بأشمون يومي 18،19 من نفس الشهر، والعزبة الغربية بشبين الكوم يومي 22، 23 يناير، وبقرية الكتامية بالباجور يومي 25، 26 يناير، لافتًا إلى أن تلك القوافل تستهدف الوصول بالخدمات الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمنوفية

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية مما يساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، مؤكدًا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية لهم،موجها بتذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصرى وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

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