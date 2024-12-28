تجديد حبس راقصة شهيرة 15 يوما بتهمة الإغراء

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، حبس راقصة شهيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة ومن المقرر حبسها بقسم شرطة العجوزة.

وتباشر النيابة العامة، التحقيق مع راقصة شهيرة بتهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على راقصة شهيرة بتهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة.

وأكدت التحريات قيام الراقصة، بتعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الرذيلة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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