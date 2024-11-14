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رياضة

أحمد عبد المقصود يستقيل من تدريب منتخب السويس بعد الفوز أمام البلدية (فيديو)

أحمد عبد المقصود
أحمد عبد المقصود

دوري المحترفين، تقدم أحمد عبد المقصود المدير الفني لنادي منتخب السويس باستقالته من تدريب الفريق  عقب فوز فريقه علي بلدية المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وأعلن عبد المقصود رحيله عن تدريب الفريق علي الهواء مباشرة عبر تصريحات تليفزيونية، مؤكدا أن سبب قراره هو صعوبة الأمور داخل الفريق.

 

وانتهت منذ قليل، 9 لقاءات من مباريات اليوم الخميس والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني أ  “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وأقيمت جميع مباريات اليوم الخميس في الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، باستثناء لقاء وحيد والذي من المقرر أن يقام الساعة الخامسة مساء.

 نتائج مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين

وادي دجلة ضد القناة 0-1

المقاولون العرب ضد بروكسي  1-0

أسوان ضد وي  0-1

بلدية المحلة ضد منتخب السويس  1-2

بترول أسيوط ضد ديروط 1-0

كهرباء الإسماعيلية ضد لافيينا 2-0

السكة الحديد مودرن ضد أبو قير للأسمدة  1-2

سبورتنج ضد المنصورة 1-0

الداخلية ضد راية 1-0 

الترسانة ضد طنطا (تقام 5 مساء)

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1

أبو قير والمنصورة  3-0

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1

الترسانة والسويس 1ـ0

نتائج الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج (مؤجلة)

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين 

لافيينا ضد طنطا 1-1 

المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1 

بروكسي ضد بترول أسيوط  2-2  

القناة ضد ديروط  1-0 

الترسانة ضد أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0 

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

نتائج الجولة الرابعة في دوري المحترفين 

ديروط ضد الداخلية 0-1

بروكسي ضد لافيينا 2-1

أسوان ضد القناة 1-1

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-1 

وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 1-0 

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

 المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

 منتخب السويس ضد سبورتنج  0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة  0-1. 

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

نتائج  الجولة الخامسة في دوري المحترفين

 بلدية المحلة ضد بروكسي  1-1 

 بترول أسيوط ضد المقاولون  2-0

 الداخلية ضد أسوان  0-0

 سبورتنج ضد ديروط  1-3 

 الترسانة ضد راية  2-0 

أبو قير للأسمدة ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد مودرن ضد طنطا  1-0

المنصورة ضد القناة  2-2  

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة  1-1

المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس 0-0

نتائج الجولة السادسة في دوري المحترفين 

لافيينا ضد السكة الحديد  1-1

طنطا ضد كهرباء الإسماعيلية  1-1

بروكسي ضد أبوقير للأسمدة  0ـ4

وادي دجلة ضد الترسانة 3-0

بلدية المحلة ضد المقاولون العرب 0-0 

أسوان ضد سبورتنج 1-1 

الداخلية ضد المنصورة 0-0 

ديروط ضد المصرية للاتصالات 1-2   

منتخب السويس ضد بترول أسيوط 2-2  

راية ضد القناة 3-0

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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احمد عبد المقصود منتخب السويس بلدية المحلة دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ

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