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رياضة

سويلم يكشف بداية وانتهاء الدوري ومصير عامر حسين في لجنة المسابقات

ثروت سويلم، فيتو
ثروت سويلم، فيتو

الدوري الممتاز، كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، مصير عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، من الاستمرار في منصبه كرئيس للجنة الموسم الجديد رغم الإعلان عن إسناد إدارة الدوري لشركة ألمانية.

 

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية: إن عامر حسين سيكون مشرفا على المسابقات مع الشركة الألمانية.

وأكد سويلم أن الدوري سيبدأ يوم 30 أكتوبر وينتهي في أوائل شهر يونيو المقبل.

من جانب آخر، حرص مسئولو الشركة الراعية لمسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” على اصطحاب درع الدوري الجديد في جولة خاصة جاب خلالها شوارع القاهرة، كما قام مسئولو الشركة في اصطحاب الدرع كذلك في جولة على أحد المراكب بنهر النيل.

ونشرت الشركة الراعية لمسابقة الدوري الممتاز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لدرع الدوري بتصميمه الجديد، وعلقت على الصورة: “انتهى الانتظار.. درع دوري نايل يلمع بتصميمه الجديد في سماء القاهرة”.

درع الدوري الجديد، فيتو

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني غدا السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

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