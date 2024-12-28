السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

من الأضواء لساحة المحاكم، مشاهير داخل قفص الاتهام فى 2024

محكمة
محكمة

 شهد قفص الاتهام في عدد من أقسام الشرطة والمحاكم الجنائية والجنح  طيلة عام 2024م، حبس عدد من المشاهير في الفن والغناء الشعبي ومؤدي المهرجانات، عقب صدور  أحكام قضائية ضدهم في قضايا مختلفة فمنهم من أسدل الستار عنه ومنهم من تم ضبطه لتنفيذ أحكام صادرة ضده، ومنهم مازال هاربا من  أحكام جنائية وتلاحقه الأجهزة الأمنية لضبطه، وهذا ما نستعرضه في التقرير التالي :

 

 مشاهير الفن والطرب الشعبي المتورطين في قضايا قانونية

مؤدي المهرجانات حمو بيكا

 القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك بالقاهرة في ديسمبر 2024، والتحقيق مع نيابة الدخيلة لأنه مطلوب لتنفيذ ثلاثة أحكام قضائية بتهم التبديد، هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها بيكا، حيث اشتهر بخلافاته مع نقابة الموسيقيين ومشكلات قانونية متكررة.

 

ضبط ممثل شاب شهير بمخدر الهيروين 

 القبض على ممثل شاب شهير في نهاية شهر نوفمبر الماضي لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده وبحوزته مخدرة بودرة وسلاح بدائرة قسم شرطة الطالبية، عقب أن أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي والفحص الجنائي، أن الممثل الشاب صادر ضده حكمًا غيابيًا بالحبس في قضية مخدرات.

 

معلومات أكدتها تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية بتواجد الممثل "هيثم.م." بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

 

بالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية قادها الرائد محمد أشرف رئيس المباحث، استهدفت مسكن الممثل صاحب الـ36 عامًا، وأمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.

 

-الحكم على المطرب الشعبي سعد الصغير بـ 3 سنوات

 تورط سعد الصغير في قضية جلب مخدرات من الخارج بعد ضبطه بحوزته مخدرات داخل المطار، حتى انتهت بالحكم عليه بالحبس 3 سنوات.

 

-الحكم عصام صاصا في قضية تعاطي مخدرات 

 تورط مطرب المهرجانات عصام صاصا في حادث، أسفر عن وفاة أحد المارة، وتصالح صاصا مع أسرة الضحية وحكم عليه بالحبس 6 أشهر، وصدر حكم في قضية التزوير المتهم فيها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

 

-جهود أمنية لضبط مؤدي المهرجانات مجدي شطة

 في نوفمبر قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ مطرب المهرجانات مجدي شطة غيابيا في اتهامه بحيازة مخدر البودر، فى منطقة المرج بقصد التعاطى وجهود أمنية لضبطه.

 

- عمر كمال

واجه المطرب عمر كمال اتهامًا بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية بعد استخدامه كلمات أغنية لم يتم الحصول على تصريح لها، القضية تداولت في يونيو 2024، وتمت تسويتها ماليًا مع الجهة المدعية.

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المحاكم الجنائية ومؤدي المهرجانات أحكام قضائية احكام جنائية

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