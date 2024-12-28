صرف الإسكندرية يواصل كسح وشفط مياه الأمطار بشوارع وميادين المحافظة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي برفع تراكمات مياة الأمطار من شوارع وميادين المحافظة والتعامل الفوري مع تراكم المياه والتأكد من تصريف بعدد من المناطق وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة.

كما تابع اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية تواجد العاملين وسيارات الصرف وتطهير الشنايش للأمطار وتلبية شكاوى المواطنين فى مختلف دوائر المحافظة.

وشدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تصريف مياه الأمطار بالشوارع، كما كلف محافظ الإسكندرية المسئولين بغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن موجة الأمطار.



يأتي ذلك فى الوقت الذي رصدت فيه غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بعض التجمعات لمياه الأمطار في مناطق مثل:( ش ملك حفنى السياحى وأمام الأكاديمية وكلية التربية الرياضية منطقة طوسون وأسفل كوبرى ٢٥ بنطاق حى المنتزه ثان وش الأمان بنطاق حي غرب وش ٥٧ وش خالد بن الوليد بنطاق حي المنتزة أول وش العقصي بنطاق حى شرق) وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بتصريفها.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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