حسام حبيب: أوشكت على الانتهاء من ألبومي الجديد بعد غياب 8 سنوات

قال المطرب حسام حبيب إنه يعكف حاليًا على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد، الذي يعود به إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 8 سنوات.

المطرب حسام حبيب

وأضاف حبيب في تصريح خاص لفيتو، أنه يقضي أغلب أوقاته بالاستوديو الخاص به لإنجاز أغاني الألبوم، الذي يتكون من 8 أغنيات، كما أنه لم يستقر على اسمه حتى الآن، إلا أنه حرص على أختيار أغنيات درامية ورومانسية، يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

وأوضح أنه ليس من أنصار الأغنيات السينجل، بالرغم من أن البعض طلب منه طرح الأغنيات على طريقة السينجل عبر منصات الإنترنت المختلفة، لكن فضل أن يكون ألبوما كاملًا.

أغنية اثبتلي حبك

ومن ناحية أخرى كان الملحن تيام علي، قد كشف كواليس تعاونه مع المطرب حسام حبيب في ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.

وقال تيام علي في تصريح خاص لفيتو: "إنه يتعاون مع حسام حبيب في أغنية “اثبتيلي حبك” من ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا وهي من كلمات أدهم معتز ومن ألحانه وتوزيع موسيقي نابلسي متمنيا أنه تنال إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر ألبومات حسام حبيب كان يحمل اسم “ فرق كتير”، والذي صدر في 2016 وحقق نجاحا ملحوظا

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