حبس عصابة بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في القليوبية

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالقليوبية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.





تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من الأختام والأكلاشيهات لجهات وأسماء مختلفة – عدد من التقارير والكروت والخطابات والكارنيهات ونماذج الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة "معدة للتزوير"- مبالغ مالية "متحصلات نشاطهما الإجرامى" – طابعة - الأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحصها تبين إحتواء الأجهزة الإلكترونية على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).



وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة .

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