ضبط عامل متهم باغتصاب طفلة زوجته في الصف

استجوب رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة المتهم في واقعة اتهام ربة منزل زوجها بهتك عرض طفلتها بدائرة مركز شرطة الصف، بالإضافة إلى جمع التحريات والمعلومات واعادة مناقشة المجني عليها ووالدتها.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم الذي بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارا من العقيد محمد العشرى مفتش مباحث الصف، مفاده ورود بلاغ من ربة منزل بقيام زوجها باغتصاب نجلتها من طليقها وعمرها 14 سنة.

وأضافت أن ابنتها من زوجها الأول تقيم معها بعد انفصالها عن والد الطفل، وفوجئت بابنتها تخبرها بقيام زوجها الجديد بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن المقدم أحمد حسانين رئيس مباحث قسم شرطة الصف من القبض على المتهم.

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