الخميس 26 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير التعليم ينعى مدير التربية والتعليم بمحافظة المنيا

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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نعى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ببالغ الحزن والأسى الدكتور علي عبد السلام، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ٥٩ عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية.

وزير التربية والتعليم ينعى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا الذي وافته المنية اليوم

وتقدم الوزير محمد عبد اللطيف نيابةً عن جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور علي عبد السلام، الذي كان مثالًا للإخلاص والتفاني في عمله.

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داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

 

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