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أشرف سلومة مديرا عاما للتفتيش والرقابة بوزارة التربية والتعليم

أشرف سلومة, فيتو
أشرف سلومة, فيتو
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تولى أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة السابق، منصب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بالإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة لها بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي هذا التعيين تقديرًا لجهود سلومة المتميزة التي قدمها خلال فترة عمله بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث ساهم بشكل كبير في تطوير العمل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وهنأت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعلى رأسهم سعيد عطية مدير المديرية وسمية الخطيب وكيل المديرية، أشرف سلومة على هذا التعيين، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

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