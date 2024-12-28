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رياضة

كاف يعلن تفاصيل أول بطولة للناشئات تحت 17 عاما للأندية بتنزانيا

كاف
كاف

الكرة النسائية، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة أول بطولة تحت 17 عاما للسيدات ضمن خطته لتعزيز وتطوير والاهتمام بالفتيات في مستقبله.


وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم السبت أن الحدث التاريخي وتلك البطولة ستقام لأول مرة في العاصمة التنزانية دار السلام بمشاركة 8 فرق وذلك خلال الفترة من 7 إلى 18 يناير المقبل.

وأضاف: "توفر البطولة منصة لعرض لاعبات كرة القدم الشابات، وبناء قدرات اللاعبات وتعزيز كرة القدم النسائية على المستويين الإقليمي والقاري".

وأوضح أن البطولة ستضم أيجل نوير البوروندي وبحير الإثيوبي والأكاديمية الكينية وفريقي تي دي وجي كي تي الإثيوبيين وفريق بوني كونسليه الأوغندي وسيتي لايتس من جنوب السودان وهيلاد الصومالي.

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