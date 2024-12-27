الزمالك يضرب إنبي بنصف دستة أهداف في دوري الكرة النسائية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على إنبي بسداسية دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وإنبي

سجل أهداف الزمالك كل من: "أليس أوياه أوجيبي، وياتوندي أتنوكي فاچوبي بواقع "هدفين"، شيماء علي، ميرال خضر "هدفا".

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، نتج عنها تسجيل 6 أهداف، بجانب إهدار عدة فرص محققة على مرمى إنبي كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

وقدم بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، التهنئة للجهاز الفني ولاعبات الفريق بعد الفوز اليوم على إنبي ومواصلة الانتصارات، وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة وجدية خلال الفترة المقبلة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث عقدت جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني عقب انتهاء اللقاء، وأشادت بالروح والعزيمة لدى اللاعبات، وطالبتهم بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة خلال الفترة القادمة.

الجهاز الفني لسيدات الزمالك

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".

تشكيل فريق سيدات الزمالك أمام إنبي

وجاء تشكيل فريق سيدات الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: نعمة سيد

خط الدفاع: أمنية عاطف - سمر محمد - حنين هشام - ميرال خضر

خط الوسط: فدوى عصام الدين - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أية إبراهيم - شيماء علي

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي

مقاعد بدلاء الزمالك أمام إنبي

وجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام إنبي كل من:"نورا عبد المجيد، سارة نائل، لوجين ياسر، ماهيتاب حسني، حبيبة إسماعيل، حبيبة محمد، جميلة جمال حمزة".

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