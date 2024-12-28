محافظ القاهرة ووزير العمل يسلمان 70 عقد عمل لذوى الهمم

شهد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد جبران وزير العمل حفل تسليم ٩٠ عقد عمل منها ٧٠ عقدا لذوي الهمم، و٢٠ عقدا للحاصلين على عقود عمل في ملتقى التوظيف الذي تم عقده من قبل ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".



كما قام محافظ القاهرة ووزير العمل خلال الحفل بتسليم ١٤ شهادة تدريب مهنى لخريجي مركز التدريب المهني ١٠٣ صاعقة التابع لمديرية عمل القاهرة.

تسليم عقود العمل لذوي الهمم

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وأحمد العزازي مدير مديرية العمل، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة العمل.

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الحفل يأتي فى إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، خاصة محور توفير فرص العمل اللائقة، وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي شهد ملف ذوي الهمم في عهده الأولوية في الاهتمام، من حيث التشريعات التي تُقدم الحماية والرعاية والدعم لهذه الفئة، أو من خلال الدمج في سوق العمل، وتقديم كافة أنواع التدريب لتأهليهم للمهن المطلوبة.

وأضاف محافظ القاهرة أن ملتقيات التوظيف هى ترجمة لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية خاصة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات ملتقيات التوظيف.

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