السبت 28 ديسمبر 2024
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إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري اليوم الأربعاء، إعادة فتح ميناء العريش بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح، حيث تم السماح بدخول وخروج السفن داخل الميناء.

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إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقساليوم، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، وعلى  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 17

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  17

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 17

 

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00  ودرجة الحرارة العظمى 12

 

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  04 ودرجة الحرارة العظمى 17

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 18

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 03  ودرجة الحرارة العظمى 17

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  05 ودرجة الحرارة العظمى 18

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

 

 

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الأرصاد الجوية حالة الطقس ت هيئة الأرصاد الجوية شمال سيناء ميناء العريش ميناء العريش البحري
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