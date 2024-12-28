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رياضة

اشتعال المنافسة، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة

الدوري المصري، اشتعلت المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد تساوي أكثر من فريق وهم؛ الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا، في عدد النقاط ولكن يتبقى للأحمر مباراة مؤجلة مع سموحة وذلك قبل الجولة السابعة.

وتنطلق غدا الأحد مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي حرس الحدود ضد الجيش، والزمالك ضد الاتحاد السكندري. 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة

1- الزمالك  11 نقطة 

2- الأهلي 11 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)

3- بيراميدز 11 نقطة 

4- سيراميكا كليوباترا  11 نقطة

5- المصري البورسعيدي 11 نقطة

6- زد إف سي  9 نقاط 

7- الاتحاد السكندري 9 نقاط 

8- بتروجيت 8 نقاط 

9- طلائع الجيش  8 نقاط 

10- غزل المحلة  8 نقاط 

11- فاركو  7 نقاط 

12- الإسماعيلي  6 نقاط 

13- الجونة  6 نقاط 

14- سموحة  5 نقاط  (يتبقى له مباراة مؤجلة)

15- إنبي  5 نقاط 

16- البنك الأهلي  5 نقاط 

17- مودرن سبورت 4 نقاط 

18- حرس الحدود  3 نقاط 

 

جدول ترتيب الدوري المصري 

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري 
 

الأحد 29 -12 -2024
حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد حرس الحدود 
الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ستاد القاهرة

الاثنين 30-12-2024
الجونة ضد بيراميدز - 5 مساء - ستاد خالد بشارة 
إنبي ضد الأهلي - 5 مساء -ستاد المقاولون 
زد ضد بتروجت - 8 مساء - ستاد القاهرة 
فاركو ضد سموحة - 8 مساء - ستاد حرس الحدود

الثلاثاء 31-12-2024
سيراميكا كليوباترا ضد المصري - 3 عصرا - ستاد السويس الجديد

الأربعاء 1 يناير 2025
فيوتشر ضد الإسماعيلي - 5 مساء - ستاد القاهرة 
غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - ستاد غزل المحلة

نتائج مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

زد إف سي 0-0  إنبي  
طلائع الجيش  2-2  الزمالك  

الإسماعيلي  2-2 حرس الحدود 
الاتحاد السكندري 0-0 مودرن سبورت 
بيراميدز 3-0 فاركو 

سموحة  2-4 غزل المحلة 
البنك الأهلي 1-2 سيراميكا كليوباترا 
المصري البورسعيدي 0-2 الأهلي
بتروجت 1-0 الجونة  

 

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