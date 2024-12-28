السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

الدوري المصري، تنطلق غدا الأحد مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي حرس الحدود ضد الجيش، والزمالك ضد الاتحاد السكندري. 

 

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري 

الأحد 29 -12 -2024
حرس الحدود ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد حرس الحدود 
الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 8 مساء - ستاد القاهرة

الاثنين 30-12-2024
الجونة ضد بيراميدز - 5 مساء - ستاد خالد بشارة 
إنبي ضد الأهلي - 5 مساء -ستاد المقاولون 
زد ضد بتروجيت - 8 مساء - ستاد القاهرة 
فاركو ضد سموحة - 8 مساء - ستاد حرس الحدود

الثلاثاء 31-12-2024
سيراميكا كليوباترا ضد المصري - 3 عصرا - ستاد السويس الحديد

الأربعاء 1 يناير 2025
فيوتشر ضد الإسماعيلي - 5 مساء - ستاد القاهرة 
غزل المحلة ضد البنك الأهلي - 8 مساء - ستاد غزل المحلة

 

واشتعلت المنافسة على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد تساوي أكثر من فريق وهم؛ الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا، في عدد النقاط ولكن يتبقى للأحمر مباراة مؤجلة مع سموحة.

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة

1- الزمالك  11 نقطة 

2- الأهلي 11 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)

3- بيراميدز 11 نقطة 

4- سيراميكا كليوباترا  11 نقطة

5- المصري البورسعيدي 11 نقطة

6- زد اف سي  9 نقاط 

7- الاتحاد السكندري 9 نقاط 

8- بتروجيت 8 نقاط 

9- طلائع الجيش  8 نقاط 

10- غزل المحلة  8 نقاط 

11- فاركو  7 نقاط 

12- الإسماعيلي  6 نقاط 

13- الجونة  6 نقاط 

14- سموحة  5 نقاط  (يتبقى له مباراة مؤجلة)

15- إنبي  5 نقاط 

16- البنك الأهلي  5 نقاط 

17- مودرن سبورت 4 نقاط 

18- حرس الحدود  3 نقاط 

 

نتائج مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

زد إف سي 0-0  إنبي  
طلائع الجيش  2-2  الزمالك  

الإسماعيلي  2-2 حرس الحدود 
الاتحاد السكندري 0-0 مودرن سبورت 
بيراميدز 3-0 فاركو 

سموحة  2-4 غزل المحلة 
البنك الأهلي 1-2 سيراميكا كليوباترا 
المصري البورسعيدي 0-2 الأهلي
بتروجت 1-0 الجونة  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الزمالك الزمالك ضد الاتحاد السكندري الأهلي انبي ضد الاهلي

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

5 أندية بالقمة، ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة السادسة

ads

الأكثر قراءة

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

الكهرباء تكشف أسباب استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

الصغرى تصل لـ صفر، درجات الحرارة اليوم السبت 28 -12- 2024 في مصر

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الفاصوليا تبدأ من 5 جنيهات وانخفاض جديد في البطاطس

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الذهب بالصاغة اليوم السبت، المعدن الأصفر وصل لكام؟ (تحديث لحظي)

منوعات

المزيد

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

رقم قياسي لعدد المشردين في أمريكا خلال 2024

من رومانسية لشخص آخر، رد فعل غير متوقع من جورجينا لحظة فوز رونالدو بجلوب سوكر (فيديو)

دراسة تكشف سر تعرض سكان العالم لـ6 أسابيع إضافية من الحرارة الخطرة في 2024

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27-12-2024

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشموع في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية