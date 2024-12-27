رونالدو يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في كل العصور

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل هداف في كل العصور من جلوب سوكر، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، في دبي بالإمارات.

رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2024

تُوج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024، المقدمة من جلوب سوكر.

وتعد هذه هي المرة الثانية تواليا التي يتوج فيها النجم البرتغالي بالجائزة، بعدما حصدها العام الماضي 2023، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع "العالمي".

وتفوق رونالدو على العديد من اللاعبين في الجائزة، وهم السعودي سالم الدوسري والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال) والجزائري رياض محرز (أهلي جدة) والمغربي سفيان رحيمي والباراجواياني كاكو (العين) والمغربي مراد باتنا (الفتح).

رونالدو أفضل لاعب بالعالم من جلوب سوكر خلال 6 مناسبات سابقة

وسبق وأن توج كريستيانو رونالدو صاحب الـ39 عاما بجائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر خلال 6 مناسبات سابقة.

وتعد جائزة جلوب سوكر واحدة من أقوى الجوائز التي تمنح للرياضيين حول العالم بشكل سنوي، حيث يتم من خلالها مكافأة أفضل اللاعبين والوكلاء والمدربين والأندية ورؤساء أندية على أدائهم على مدار العام الميلادي.

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